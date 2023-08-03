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Шлеменко ответил Штыркову: «Я, получается, полный бездарь, а Иван у нас гений»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Экс-чемпион Bellator Александр Шлеменко (63-15) отреагировал на интервью Ивана Штыркова (22-2), который заявил, что Шлеменко мог сделать карьеру Андрея Корешкова (27-4) лучше.

«Что мне запомнилось из интервью Штыркова? Запомнилось, что я полный бездарь. Что ни на что не способен. Получается, что Иван Штырков развил бы карьеру моего ученика Андрея Корешкова в миллион раз лучше. Я и процента не смог сделать из того, что сделал бы Штырков. Какой у нас Иван гений. У него была похожая возможность. Сережа Кунченко, его друг, который первым попал в его команду с рекордом 19-0, просто подготовлен для UFC, один из лучших проспектов. Ударник, а не борец, что нужно, чтобы показывать зрелищные бои. И как его Иван Штырков развил?» — сказал Шлеменко в интервью Александру Лютикову.

Штырков подерется с Константином Ерохиным (10-4) по правилам бокса 26 августа на турнире RCC в Москве.

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