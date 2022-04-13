Ремнева считает Железнякову фаворитом поединка с Джоджуа

Боец Open FC Анна Ремнева высказалась о предстоящем поединке между Лианой Джоджуа и Дарьей Железняковой.

«Лиана Джоджуа — очень опытная спортсменка, пробившая себе путь в лучшую лигу мира UFC. Но ее выступления там сложились не очень удачно: череда поражений, сломанный нос, потеря мотивации и уверенности в себе. Тем не менее она получила колоссальный опыт, но, справедливости ради нужно сказать, что Лиана не тянет уровень UFC. Дарья Железнякова является ярким, разносторонним, талантливым ударником. На ее счету очень волевые, характерные победы над сильнейшими представительницами Бразилии.

Также Даша всегда очень мотивированна и готова буквально умереть ради победы. Я думаю, в этом захватывающем поединке мы увидим снова ее характер и выдержку. Лиана в UFC постоянно получала травмы носа, и этот бой, думаю, не станет исключением. Я склоняюсь к тому, что бой пройдет всю дистанцию и Дарья вырвет победу единогласным решением», — приводит MMA.Metaratings слова Ремневой.

Поединок между Джоджуа и Железняковой пройдет 20 мая в Париже (Франция) в рамках турнира Ares FC 6. На счету 27-летней Джоджуа 8 побед и 5 поражений. У 26-летней Железняковой 6 побед в 6 поединках по правилам ММА.