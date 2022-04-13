Ковалев вспомнил, как ему предложили подраться с Саулем Альваресом

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Сергей Ковалев (34-4) вспомнил, как ему предложили подраться с абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе Саулем «Канело» Альваресом (57-1).

«Я прилетел в Россию, чтобы повидаться с друзьями и родственниками, — приводит слова Ковалева Fightnews. — Там я вернулся к своему привычному весу в 91 кг. Затем я вернулся в Штаты, где мы отметили день рождения жены. После этого я начал тренировочный лагерь. За месяц до боя я вновь вылетел в Россию, где продолжил тренироваться.

Все эти постоянные перелеты и весогонки измотали меня. Я еле-еле выиграл Энтони Ярда. Буквально после боя мне предложили подраться с Канело. Я сразу же согласился, но попросил дать мне 2-3 недели на восстановление. Мне ответили: «Нет. Бой состоится в ноябре. Если ты не сможешь выйти, мы найдем другого соперника»".

Также россиянин рассказал, что если бы ему дали время, он показал бы совсем другое выступление против Канело. «Представьте, что было бы, если я был в форме, — сказал Ковалев. — Это был бы совершенно другой поединок. Я бы дрался агрессивнее и активнее. Тогда я не смог вообще ничего показать. Только кидал джеб.

Сейчас я решил подняться в весе, потому что весогонки убивали мое тело. Было два варианта — подняться в весе или завершить карьеру. Я решил подняться в весе и завершить карьеру с титулом чемпиона".

В ноябре 2019 года Альварес нокаутировал Ковалева в 11 раунде и отобрал у него пояс чемпиона WBO в полутяжелом весе.

Ковалев проведет дебютный поединок в первом тяжелом весе против Тервела Пулева (16-0), который пройдет 14 мая в Калифорнии.