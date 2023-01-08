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Сегодня, 18:01

Физиев: «На меня весь Дагестан обидится, но в стойке у Махачева очень много минусов»

Рафаэль Физиев назвал слабые стороны Махачева
Евгений Нарижный
Корреспондент отдела единоборств
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Боец UFC Рафаэль Физиев поделился мнением о сильных сторонах чемпиона промоушена Ислама Махачева, а также назвал его слабое место.

«Ислам реально сильный, он физически крепкий очень, на шаг опережает в борьбе. В стойке очень много минусов, особенно когда атакует. Сейчас на меня весь Дагестан обидится, но когда он атакует, он очень раскрытый. По нему можно попасть. Но все остальное — только в плюс», — сказал Физиев в интервью YouTube-каналу Captain Hardcore.

Предыдущий бой Физиев провел 9 июля 2023 года против Рафаэля дос Аньоса и победил бразильца нокаутом в пятом раунде.

Ислам Махачев
Рафаэль Физиев
UFC
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