Петр Ян: «Я потерял всякое уважение к Сехудо»

Боец ММА Петр Ян рассказал о своем отношении к чемпиону UFC Генри Сехудо. Американец мог провести титульный бой в легчайшем весе с россиянином, но предпочел сразиться с Жозе Альдо.

- Я потерял всякое уважение к Сехудо, — приводит слова Яна BJPENN. — Он не хочет защищать свой пояс против настоящего претендента. Хочет драться с тем, у кого ноль побед в весе, у которого серия из двух поражения. С тем, чьи лучшие годы позади. UFC не должен одобрять такое поведение, если они желают, чтобы чемпионский пояс не потерял своей значимости. Это очень плохо скажется на этом спорте.

32-летний Генри Сехудо одержал 15 побед в ММА при двух поражениях. В своем последнем поединке 8 июня он победил Марлона Мораеса. Из-за травмы плеча он не сможет участвовать в боях до конца 2020 года. У 26-летнего Яна 14 побед при одном поражении.