«Он готов порвать за своих». Олейник объяснил, почему стал работать с менеджером Хабиба

Российский боец UFC Алексей Олейник в интервью «СЭ» рассказал, почему стал сотрудничать с менеджером Хабиба Нурмагомедова — основателем компании Dominance MMA Али Абдель-Азизом.

В ночь на 9 августа 43-летний Олейник (59-13-1) проведет бой с Дерриком Льюисом (23-8) во главе турнира UFC Fight Night 174.

— Союз [с Абдель-Азизом] бы не возник, если бы не было пустого пространства, — сказал Олейник. — А так получилось, что я остался без менеджера — по моей инициативе был разорван контракт с моим предыдущим менеджментом. В принципе, мы разошлись нормально — без претензий друг к другу. Но мне показалось, что менеджер недостаточно старается для бойца. Может быть, дело в том, что у него слишком много бойцов. Их порядка 30, среди них есть большие звезды. С ними менеджер работает, а вот остальные чувствуют себя не очень. Я общался с другими ребятами, и они говорят, что никакой работы не проводится — ни в плане раскрутки, ни в плане поиска спонсоров.

Физически контракт с Абдель-Азизом у нас еще не подписан. Но мне нравится его отношение к своим ребятам. За своих ребят он готов порвать, за них он всегда стоит горой. И он не старается угодить и тем и тем — как многие другие. Он всегда защищает интересы своих бойцов — даже порой в ущерб собственным интересам. Мне это импонирует.

— Он сам предложил вам свои услуги?

— Нет. Наша сторона обратилась. У нас есть общие знакомые, и они познакомились меня с Абдель-Азизом. Бой с Льюисом мне помог устроить Абдель-Азиз. Предыдущий менеджер требовал, чтобы я подрался с Льюисом через две недели после боя с Вердумом. Я сказал: «Если ставите меня в неудобное положение, то хотя бы отблагодарите меня за это — например, дайте чуть больше зарплату». Причем я не попросил гонорар в несколько раз больше своего стандартного. Грубо говоря, если ты получаешь тысячу рублей, то почему бы не получить полторы тысячи, а не две. Он [бывший менеджер] мне сказал, что UFC не хочет этого делать, что UFC на это не пойдет, что бой с Льюисом через два-три месяца невозможен. При этом у меня было подозрение, что он с UFC даже не общался. Прошло некоторое время, и UFC сами предложили мне бой [в августе]. Али Абелеь-Азиз помогал в переговорах, сказал, что есть вариант с Льюисом в подходящий срок — чтобы я мог зализать раны и начать готовиться. Не хочу наговаривать на Каву, но я не видел помощи и поддержки.

— Как долго вы с ним сотрудничали?

— С тех пор как я пришел в UFC — c 2014 года. Я так понимаю, что они расстроены из-за моего ухода. Но я много раз просил у них некоторые вещи, а мне говорили, что UFC на это не пойдет, не согласится. Или говорили, что UFC отказали. По какому угодно вопросу — по бою, по дате, по повышению гонорара, по поиску спонсоров.

— Перепроверили бумаги, подписанные с бывшим менеджментом? Не получится, как у Виталия Минакова, который теперь судится с бывшим менеджером?

— Есть определенные условия — в том числе поэтому не могу подписаться с Абель-Азизом. Контракт с Кавой еще действует, хотя абсолютно все менеджерские функции уже выполняет другой человек. Будем разбираться с этим после боя с Льюисом. (Илья Андреев)