"Обращайся к ним почтительно". Хабиб – о взаимоотношениях с родителями

Боец ММА, чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов опубликовал в Инстаграме фотографию со со своим отцом Абдулманапом. 30-летний россиянин порассуждал на тему уважения родителей.

– Отец говорит, что своего Отца по настоящему начал ценить, когда его не стало. Если один из родителей или оба достигнут старости, то не говори им: "Тьфу!" – не кричи на них и обращайся к ним почтительно, – подписал фото Нурмагомедов.

Нурмагомедов был дисквалифицирован на девять месяцев Атлетической комиссией Невады за беспорядки после поединка с ирландцем Конором Макгрегором, который состоялся 6 октября 2018 года в Лас-Вегасе. Срок отстранения российского спортсмена истечет в июле 2019-го. На счету Хабиба 27 боев и ни одного поражения.