Мэйвезер заявил, что особенно не тренировался перед боем с Макгрегором

Экс-чемпион мира Флойд Мэйвезер отметил, что при желании мог бы избить Конора Макгрегора в самом начале боя.

— - Перед боем с Конором я особо не тренировался, — сказал Мейвейзер в эфире Revolt TV. — Если бы я захотел, то мог избить его в самом начале поединка. Но если бы я это сделал, то не было бы идеи реванша.

42-летний Мейвезер одержал 50 побед в 50 поединках в профессиональном боксе. 31-летний Макгрегор одержал 22 победы в ММА при четырех поражениях. Также он провел один боксерский поединок, в котором уступил как раз Мейвезеру.