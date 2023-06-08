Аманда Нуньес: «У Валентины Шевченко много пробелов»

Чемпионка женского легчайшего веса UFC Аманда Нуньес (22-5) заявила, что видит много недостатков в технике экс-чемпионки наилегчайшего женского дивизиона Валентины Шевченко (22-4).

«Я не была удивлена [поражению Шевченко], — сказала Нуньес на пресс-конференции. — Я дралась с Валентиной, когда она была в расцвете сил, и мы обе были на подъеме. В последнем нашем бою мы обе выросли как бойцы. У Валентины много пробелов, которые я вижу. Я не смогла тогда ими воспользоваться, но я знаю, что Алекса Грассо сможет ее прикончить».

Шевченко проиграла Алексе Грассо (16-3) сабмишном в четвертом раунде. Бой состоялся 4 марта на UFC 285 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.