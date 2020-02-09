Холлоуэй предложил судьям показывать оценки после каждого раунда
Чемпион UFC в полулегком весе Макс Холлоуэй считает необходимым показывать оценки судей после каждого раунда.
— Неужели наш спорт — единственный, где вы не видите счет до самого конца? Неужели от этого будет вред, если судьи станут показывать свои оценки после каждого раунда? Это справедливый вопрос, а не пустое недовольство, — написал Холлоуэй в своем Twitter.
Напомним, в воскресенье на UFC 247 Джон Джонс защитил титул чемпиона UFC в полутяжелом весе, победив Доминика Рейеса единогласным решением судей, что вызвало резонанс среди болельщиков и спортсменов. Сам Рейес считает, что он заслуживал победы.
Is our sport the only major sport where you don't see score until game is over? What would harm be in judges showing their scores after each round? Honest question not a diss— Max Holloway (@BlessedMMA) February 9, 2020