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Холлоуэй предложил судьям показывать оценки после каждого раунда

18:31
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Чемпион UFC в полулегком весе Макс Холлоуэй считает необходимым показывать оценки судей после каждого раунда.

— Неужели наш спорт — единственный, где вы не видите счет до самого конца? Неужели от этого будет вред, если судьи станут показывать свои оценки после каждого раунда? Это справедливый вопрос, а не пустое недовольство, — написал Холлоуэй в своем Twitter.

Напомним, в воскресенье на UFC 247 Джон Джонс защитил титул чемпиона UFC в полутяжелом весе, победив Доминика Рейеса единогласным решением судей, что вызвало резонанс среди болельщиков и спортсменов. Сам Рейес считает, что он заслуживал победы.

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