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Харитонов рассказал, как готовится к поединку с Уильямсом

11:57

Российский боец ММА Сергей Харитонов рассказал о подготовке к поединку по правилам бокса с британцем Дэнни Уильямсом.

— Я подсогнал вес, из-за этого стал быстрее, и все. А так тактику особо не менял и не меняю, — цитирует «РЕН ТВ» Харитонова.

Боксерский турнир в подмосковных Химках пройдет 11 сентября в баскетбольном центре. РЕН ТВ выступает его соорганизатором и будет транслировать бои эксклюзивно в прямом эфире. Главный бой турнира — Сергей Харитонов — Дэнни Уильямс, для российского бойца ММА это уникальный опыт выступления в профессиональном ринге против британского боксера, победителя Майка Тайсона. Также в рамках вечера состоится бой Федора Чудинова против Умара Садика (россиянин проведет первую защиту титула чемпиона WBA Gold). Начало — 23.00 (время московское).

Дополнительная информация:

https://ren.tv/news/sport/744010-kharitonov-o-podgotovke-k-boiu-s-pobeditelem-taisona-ia-stal-bystree

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