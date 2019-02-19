Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов провел полноценную боксерскую тренировку в Москве.

– Хабиб провел полноценную тренировку. Все еще уговариваем его перейти в бокс, – приводит ТАСС слова генерального секретаря Федерации бокса России Умара Кремлева.

Тренеры, с которыми у Нурмагомедова прошло занятие, отметили, что у спортсмена очень хорошо поставлен правый кросс.

В конце января Атлетическая комиссия штата Невада дисквалифицировала Нурмагомедова на девять месяцев и оштрафовала на 500 тысяч долларов за потасовку после боя за титул чемпиона UFC против ирландца Конора Макгрегора. Дисквалификация Нурмагомедова могла быть сокращена в случае его участия в социальной рекламе, однако он отказался от этого.