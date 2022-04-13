«Второй раунд завершился со счетом 10-8 для Алджо». Кормье заявил, что Стерлинг заслуженно победил Петра Яна

Экс-чемпион UFC в полутяжелом и тяжелом весе Даниэль Кормье объяснил, почему Алджамейн Стерлинг заслуженно победил Петра Яна.

«Идут разговоры по поводу первого раунда. Но вот где люди так сбились с толку в отношении подсчета очков в этом бою. Второй раунд закончился со счетом 10-8 в пользу Алджамейна Стерлинга, — сказал Кормье ESPN MMA. — Я имею в виду, что любой, у кого есть два глаза, должен был бы оценить бой со счетом 10-8 в пользу Алджо. Так что если вы утверждаете, что первый раунд остался за Петром Яном, то у нас получится ничья, а не его победа. Алджо сохранил пояс, верно? Ничего не меняется. Мы вернулись к исходной точке».

Стерлинг победил Яна раздельным решением судей и защитил пояс UFC в легчайшем весе. Бойцы сразились на турнире UFC 273, который завершился в минувшие выходные в Джексонвилле.