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Сегодня, 16:45

«Второй раунд завершился со счетом 10-8 для Алджо». Кормье заявил, что Стерлинг заслуженно победил Петра Яна

Кормье считает, что Стерлинг заслуженно победил Петра Яна
Ислам Бабаджанов
Корреспондент
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Экс-чемпион UFC в полутяжелом и тяжелом весе Даниэль Кормье объяснил, почему Алджамейн Стерлинг заслуженно победил Петра Яна.

«Идут разговоры по поводу первого раунда. Но вот где люди так сбились с толку в отношении подсчета очков в этом бою. Второй раунд закончился со счетом 10-8 в пользу Алджамейна Стерлинга, — сказал Кормье ESPN MMA. — Я имею в виду, что любой, у кого есть два глаза, должен был бы оценить бой со счетом 10-8 в пользу Алджо. Так что если вы утверждаете, что первый раунд остался за Петром Яном, то у нас получится ничья, а не его победа. Алджо сохранил пояс, верно? Ничего не меняется. Мы вернулись к исходной точке».

Стерлинг победил Яна раздельным решением судей и защитил пояс UFC в легчайшем весе. Бойцы сразились на турнире UFC 273, который завершился в минувшие выходные в Джексонвилле.

Алджамейн Стерлинг
Петр Ян
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