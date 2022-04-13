Российский боец Сергей Харитонов сообщил, что после критики Петра Яна в его адрес стали поступать оскорбления и угрозы.

«Полилось море грязи, негатива, мол: «Харитонов, ты там никто и звать тебя никак», — отметил Харитонов в интервью «СЭ». — Я тут даже выделил несколько комментариев. Александр Карабах пишет: «Ты — черт дырявый. Терпила. Ян сломает тебя». Владислав Мелков: «Бабка старая, совсем кукушку отбили. Петр Ян тебя сломает, пердун старый. Куда тебя несет? Никакого уважения к тебе. Ты просто мешок говна». Вот мне бросает вызов некий Альберт Кармазян (экс-тренер бойца Макса Топора, боксер. — Прим. «СЭ»). Как я понял, он какой-то боксер. А вот боец из Екатеринбурга, из RCC пишет — Асанбеков: «Я тебя *****, Сережа. Изуродую тебя». Анатолий Малыхин, герой наш, говорит: «Ты-то куда?» То есть, по его мнению, я вообще никто, а он супергерой, чемпион. Грязи очень много — всякой разной.

Никто не любит правду. У нас есть большая проблема с воспитанием. Когда я провел первый бой в 2000 году, многие из ребят, которые мне сейчас гадости пишут, ходили под стол. Я дружелюбный и добропорядочный человек, но всегда стараюсь говорить как есть. То, что я сказал в интервью, я это скажу еще 10-20-30 раз".

После поражения Яна Алджамейну Стерлингу (20-3) на UFC 273 Харитонов в интервью «СЭ» жестко заявил, что Яну надо больше тренироваться, а не болтать, потому что Стерлинг «выиграл бой в одну калитку».

Ян проиграл Стерлингу раздельным решением судей (48-47, 47-48, 48-47) 10 апреля на UFC 273 в Джексонвилле, Флорида.