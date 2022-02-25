Диллон Дэнис предложил Майклу Биспингу подраться на улице

Черный пояс по джиу-джитсу и боец MMA Диллон Дэнис (2-0) ответил на слова комментатора и бывшего чемпиона UFC в среднем весе Майкла Биспинга (32-9).

«Диллон Дэнис, если в уличной драке ты попытаешься забрать ногу, я тебе голову оттопчу, — сказал Биспинг на своем YouTube-канале. — И что ты будешь делать на земле? Попытаешься провести омоплату? Тебе просто снесут твою гребаную голову. Тебе не поможет джиу-джитсу».

В ответ на слова Биспинга Дэнис написал: «Почему бы нам не проверить это? Если я проиграю, то заплачу 100 тысяч долларов. Ты одноглазая сука».

Ранее Биспинг утверждал, что у него нет вражды с Дэнисом: «Я никогда не встречал тебя в жизни. Ты, Дэнис, даже не дерешься. Ты обычный интернет-тролль. Ничтожный, как надоедливая муха в теплый летний день».

Давид Хачатрян