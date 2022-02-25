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Сегодня, 22:15

Махачев оказался тяжелее Грина на взвешивании перед UFC Fight Night 202

Россиянин Ислам Махачев (21-1) оказался тяжелее американца Бобби Грина (29-12) на взвешивании перед UFC Fight Night 202.

Бой Махачева и Грина станет главным событием турнира, который пройдет в ночь с 26 на 27 декабря в Лас-Вегасе (США).

Также в главном карде турнира Арман Царукян (17-2) подерется с испанцем Йоэлем Альваресом (19-2), а Армен Петросян (7-1) разделит клетку с бразильцем Грегори Родригесом (11-3). Все бойцы из России сделали вес.

Результаты взвешивания:

Ислам Махачев (72,57 кг) — Бобби Грин (71,67 кг);

Арман Царукян (70,76 кг) — Йоэль Альварес (70,76 кг);

Армен Петросян (84,36 кг) — Грегори Родригес (84,36 кг).

Давид Хачатрян

Ислам Махачев
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