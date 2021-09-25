Дацик назвал Александра Емельяненко своим врагом
Российский боец Вячеслав Дацик заявил журналистам, что считает Александра Емельяненко своим врагом.
В пятницу Дацик победил техническим нокаутом британца Рэнди Рэндайна на турнире Top Dog X в Москве.
— Перед вами дрался Павел Шульский. Он интересен вам как соперник?
— Зачем нам со своими биться? Надо бить врагов.
— А Александр Емельяненко, получается...
— Это враг. У нас личные разборки.
— А если не Александр Емельяненко, то кто еще интересен в качестве соперника?
— Да без разницы. Кого дадут, того и буду бить. Это не ко мне вопрос. Вот мой менеджер (кивает в сторону жены. — Прим. «СЭ»), у него и спрашивайте.
— А когда хотелось бы провести следующий бой?
— Хоть сейчас!
— Вот вы говорили, что ваш конфликт с Александром начался уже больше 10 лет назад. Свое знаменитое послание ему вы записали в 2010-м. А сейчас, когда пересматриваете то видео, не кажется ли, что тогда немножко пережестили? Или, наоборот, нравится то видео?
— Я все правильно сказал. А в чем я не прав? Спросите у людей, вам все ответят. А звезды тучками забивать — это вообще не красиво. Захар, Захар, иди сюда! (Дацик кричит мужчине, стоящему неподалеку) Пожалуйста, братан! Ответь про Сашу — что делают с людьми, которые звезды тучками забивают! На камеру скажи! (Мужчина говорить на камеру отказывается) Ну все, сарынь на кичку!
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