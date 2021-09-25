Дацик назвал Александра Емельяненко своим врагом

Российский боец Вячеслав Дацик заявил журналистам, что считает Александра Емельяненко своим врагом.

В пятницу Дацик победил техническим нокаутом британца Рэнди Рэндайна на турнире Top Dog X в Москве.

— Перед вами дрался Павел Шульский. Он интересен вам как соперник?

— Зачем нам со своими биться? Надо бить врагов.

— А Александр Емельяненко, получается...

— Это враг. У нас личные разборки.

— А если не Александр Емельяненко, то кто еще интересен в качестве соперника?

— Да без разницы. Кого дадут, того и буду бить. Это не ко мне вопрос. Вот мой менеджер (кивает в сторону жены. — Прим. «СЭ»), у него и спрашивайте.

— А когда хотелось бы провести следующий бой?

— Хоть сейчас!

— Вот вы говорили, что ваш конфликт с Александром начался уже больше 10 лет назад. Свое знаменитое послание ему вы записали в 2010-м. А сейчас, когда пересматриваете то видео, не кажется ли, что тогда немножко пережестили? Или, наоборот, нравится то видео?

— Я все правильно сказал. А в чем я не прав? Спросите у людей, вам все ответят. А звезды тучками забивать — это вообще не красиво. Захар, Захар, иди сюда! (Дацик кричит мужчине, стоящему неподалеку) Пожалуйста, братан! Ответь про Сашу — что делают с людьми, которые звезды тучками забивают! На камеру скажи! (Мужчина говорить на камеру отказывается) Ну все, сарынь на кичку!