Дацик похвалил Емельяненко и дал совет сжечь все алкогольные заводы

Российский боец Вячеслав Дацик в беседе с журналистами похвалил Александра Емельяненко за то, что тот вышел из запоя, приступил к тренировкам и сумел провести бой с Артемом Тарасовым. Емельяненко победил Тарасова единогласным решением судей.

— А вы видели видео, где Александра приводят в чувство, где он еле поднимается с кровати.

— Нет, я не видел. Я как бы слышал, что у Саши все очень плохо. Видел пару интервью, где он с перепоя был. Ну понятное дело: бухло — это зло и до добра не доводит.

— Александра можно похвалить за то, что он после такого состояния смог выйти в клетку и провести бой?

— Не, ну молодец. Он взял себя в руки, перестал бухать, начал тренироваться и набирать форму — молодец. Я бы на его месте сжег бы все алкогольные заводы, чтобы опять не вернуться в это пекло. Все-таки лучше быть бойцом, чем алкашом и насильником.

В пятницу на турнире Top Dog X Дацик победил техническим нокаутом британца Рэнди Рэндайна. Бой прошел по правилам кулачных боев, однако Дацик и Рэндайн дрались в перчатках для ММА.