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Чейл Соннен: «С приближением боя шансы Фергюсона на победу над Хабибом нравятся все больше»

11:26
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Американец Чейл Соннен предположил, чего стоит ожидать от поединка Хабиба Нурмагомедова (28-0) с Тони Фергюсоном (25-3) на турнире UFC 249 в Нью-Йорке (США).

— Знаете, очень трудно ставить против Хабиба после того, что вы видели, — цитирует Соннена MMA Junkie. — Я должен также поделиться с вами своим предвзятым отношением к Тони, потому что мы бывшие товарищи по команде. Мне действительно нравятся шансы Тони на победу. С приближением боя они мне нравятся все больше.

В этот раз ему будет противостоять Тони Фергюсон — совершенно другой зверь. Он нападет на вас сзади, он нападет на вас в проходе, вы не знаете, что сделает Тони Фергюсон. Я бы никогда не стал сбрасывать его со счетов. Тот, кто победит в этой битве, будет лучшим из лучших.

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