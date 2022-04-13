Самый упитанный боец UFC американец Крис Барнетт рассказал о спаррингах с экс-чемпионом UFC в полутяжелом весе Джоном Джонсом.

«Вот в чем дело: я спарринговал с Джоном Джонсом, когда весил около 300 фунтов (136,07 кг. — Прим. «СЭ»). Тогда он был полутяжеловесом, и он легко бросил меня на пол, — сказал Барнетт Sportskeeda MMA. — Он сбросил меня горизонтально, будто я вешу 130 фунтов (58,96 кг. — Прим. «СЭ»). И я такой: «Да, ты другой, чувак. Ты другой, парень».

Барнетт (22 победы, 7 поражений) проведет следующий бой на турнире UFC on ESPN 34, который состоится в ночь на 17 апреля в Лас-Вегасе. Соперник — боец из Словакии Мартин Будай (9 побед, 1 поражение).