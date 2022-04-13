Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 17:10

«Я весил 136 кг, но он бросил меня на пол, будто я вешу 59 кг». Самый упитанный боец UFC — о спаррингах с Джоном Джонсом

Боец UFC Барнетт рассказал о спаррингах с Джоном Джонсом
Ислам Бабаджанов
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Самый упитанный боец UFC американец Крис Барнетт рассказал о спаррингах с экс-чемпионом UFC в полутяжелом весе Джоном Джонсом.

«Вот в чем дело: я спарринговал с Джоном Джонсом, когда весил около 300 фунтов (136,07 кг. — Прим. «СЭ»). Тогда он был полутяжеловесом, и он легко бросил меня на пол, — сказал Барнетт Sportskeeda MMA. — Он сбросил меня горизонтально, будто я вешу 130 фунтов (58,96 кг. — Прим. «СЭ»). И я такой: «Да, ты другой, чувак. Ты другой, парень».

Барнетт (22 победы, 7 поражений) проведет следующий бой на турнире UFC on ESPN 34, который состоится в ночь на 17 апреля в Лас-Вегасе. Соперник — боец из Словакии Мартин Будай (9 побед, 1 поражение).

UFC
ММА
0
Читайте также
Привычки: как сформировать полезные и избавиться от вредных
Игра в мафию: Сергей Федоров похож на дона из Чикаго, а Роман Ротенберг на босса из Сицилии
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Харитонов: «Вижу, что звездная болезнь присутствует в поведении Яна»

Ковалев вспомнил, как ему предложили подраться с Саулем Альваресом
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости