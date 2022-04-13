Харитонов: «Вижу, что звездная болезнь присутствует в поведении Яна»

Российский боец Сергей Харитонов раскритиковал окружение бойца UFC Петра Яна, которое, по его мнению, «лижут ему жопу». Также ветеран ММА считает, что у Яна «присутствует в поведении звездная болезнь».

«Некоторые люди, которые с Петей Яном тренируются в команде... Вот, например, подрался Петя, а они: «Петя, ты победил. Просто тебя засудили», — сказал Харитонов в интервью «СЭ». — Они роют ему яму такими комментариями! Приехал Петя в Екатеринбург, а ему: «Ты победил, Петя, просто судьи тебе победу не отдали, поэтому мы тебе еще один автомобиль подарим». Или: «Давай мы тебя на руках будем носить». Вот это его и портит. Это его портит, потому что человек немного оторвался от земли. Я это говорю для того, чтобы он меня услышал!

Петя должен услышать мои слова! И не только мои, но и многих грамотных тренеров, которые, извините меня за выражение, не будут ему жопу лизать, говоря: «Ты красавец. Ты победил». У него должен быть тренер, который по шапке даст. Вместо того чтобы заниматься всякой этой рекламной ерундой, раскруткой непонятной, молчи, тренируйся упорно и доказывай все не словами, а делом. Чего он добился тем, что наговорил всякой разной ерунды перед боем? А его же просили обратить внимание на то, что Стерлинг не такой подарок, как он думает. Один сказал, а потом — второй и третий, но он этого не читал.

Я, кстати, с одним парнем переписывался сегодня, он тоже вместе с Петей тренировался. Фамилию не буду называть. Он мне сначала написал гадостей. Но я ему ответил, и он меня понял, адекватный. Очень хочу акцентировать внимание на тех, кто не служил в армии, на тех, кто сейчас тренируется... Вы по разным лагерям разъезжаете, по всяким АКА... У нас этих условий не было. Мы просто выходили и дрались, а не торговались, говоря, что готовы драться за 1000 долларов, за 2000 долларов. Я дрался за 1000 рублей. За еду по большому счету дрался. Могу смело сказать, что прошел этот путь от и до — от нищеты до тех высот, которых я сегодня достиг. Я не говорю, что я супертоповый боец, но тем не менее имею право высказать свою точку зрения. Когда мне позвонили и спросили по поводу боя Петра Яна и Алджамейна Стерлинга, я сказал как есть. Хотя я мог сделать, как сделал Мага Исмаилов, как он прокомментировал (Исмаилов высказал мнение, что Ян победил Стерлинга. — Прим. «СЭ»). Я сказал резко, потому что хочу, чтобы он меня услышал. Я вижу, что звездная болезнь присутствует в его поведении.

Так что раз сказал, надо делать. Особенно в спорте, когда ты говоришь, что порвешь Стерлинга как тузик грелку. Так рви и доказывай. Он — чемпион, и ты должен быть на голову выше, чтобы победить».

После поражения Яна Алджамейну Стерлингу (20-3) на UFC 273 Харитонов в интервью «СЭ» жестко заявил, что Яну «надо больше тренироваться, а не болтать», потому что Стерлинг «выиграл бой в одну калитку».

Ян проиграл Стерлингу раздельным решением судей (48-47, 47-48, 48-47) 10 апреля на UFC 273 в Джексонвилле, Флорида.