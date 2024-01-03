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Усман Нурмагомедов сохранил титул чемпиона Bellator и продолжит выступления в лиге

Алина Савинова
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Ризван Магомедов, менеджер российского бойца Усмана Нурмагомедова, сообщил, что спортсмен не будет лишен титула чемпиона Bellator в легком весе.

«Усман остался чемпионом. По его следующему поединку будет ясно ближе к завершению [дисквалификации], пока ясности нет», — приводит ТАСС слова Магомедова.

В ноябре стало известно, что Нурмагомедов сдал положительный допинг-тест на неизвестное вещество. Его бой с Брентом Примусом (12-3), который состоялся 7 октября на Bellator 300 и завершился победой россиянина единогласным решением судей, был признан несостоявшимся. После этого Усмана дисквалифицирован на шесть месяцев.

25-летний Нурмагомедов выступает в Bellator с 2020 года. Всего на его счету в ММА 17 побед в 17 поединках.

Источник: https://tass.ru/sport/19669873
Усман Нурмагомедов
ММА
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