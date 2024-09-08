Нурмагомедов победил Шаблия и сохранил титул чемпиона Bellator

Чемпион Bellator в легком весе Усман Нурмагомедов (18-0) победил соотечественника и финалиста Гран-при Bellator в легком весе Александра Шаблия (24-3) единогласным решением судей (50-45, 49-46, 49-46).

Таким образом, Нурмагомедов сохранил титул чемпиона Bellator в легком весе. Бой состоялся 7 сентября на Bellator Champions Series 4 на Pechanga Arena в Сан-Диего, США.

Для Нурмагомедова это первый поединок после дисквалификации из-за допинга.

Шаблий прервал серию побед из девяти боев. В прошлый раз он проигрывал в 2016 году Эдуарду Вартаняну (26-4) раздельным решением судей на ACB 49 в Сочи.