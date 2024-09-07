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Усман Нурмагомедов — Александр Шаблий: где и во сколько смотреть прямую трансляцию боя турнира Bellator

Россияне Усман Нурмагомедов и Александр Шаблий возглавят турнир Bellator
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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Российские бойцы Усман Нурмагомедов и Александр Шаблий сойдутся в главном событии турнира Bellator Champions Series 4. Вечер ММА пройдет на стадионе Pechanga Arena в городе Сан-Диего (Калифорния, США) в ночь с 7 на 8 сентября. Соперники сразятся в финале «Гран-при» в легком весе за титул чемпиона Bellator, поясом владеет Нурмагомедов.

Бой Нурмагомедов — Шаблий начнется ориентировочно в 7.00 8 сентября по московскому времени. В прямом эфире вечер смешанных единоборств и его главное событие покажет онлайн-кинотеатр «Okko Спорт».

26-летний Нурмагомедов в профессиональных ММА провел 18 боев и одержал 17 побед, еще один выигранный им бой был признан несостоявшимся. 31-летний Шаблий провел 27 поединков, одержал 24 победы и потерпел 3 поражения.

Усман Нурмагомедов и&nbsp;Александр Шаблий. Усман Нурмагомедов — Александр Шаблий: основная информация о бое — когда пройдет, кто фаворит и где смотреть

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию главных событий турнира Bellator Champions Series 4, результат боя Нурмагомедов — Шаблий будет доступен в нашем матч-центре.

Bellator (Беллатор)
Александр Шаблий
Усман Нурмагомедов
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