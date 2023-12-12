Шлеменко — о слове «чушпан»: «У меня в детстве не было такого слова»

Экс-чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко (63-15) в интервью «СЭ» заявил, что в его детстве использовали слова «лох» и «чухан», а не «чушпан».

— Из-за сериала «Слово пацана» широко распространилось слово «чушпан».

— У нас в детстве не было такого слова. «Чухан» — было, но не «чушпан».

— Вам на слух слово «чушпан» нравится или вызывает отвращение?

— Вообще нейтрально, вообще ничего не вызывает у меня. Для меня это просто обычное новое слово. В моем детстве этого слова не было.

— Какие слова были в вашем детстве?

— Я так понял, что тех, кого называли «чушпанами» в этом сериале, у нас просто назвали лохами. Это тот человек, с которым не особо общались.

— Как я понял, это человек, который не состоит в той или иной группировке.

— Который не имеет вес, уважения, авторитета. У нас это был просто лох.