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Минаков: «Есть намерение провести бой до Нового года»

Алина Савинова
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Экс-чемпион Bellator Виталий Минаков ответил на вопрос, как идут переговоры о его возможном поединке.

«Новостей пока нет. Есть намерение провести следующий поединок, и хотелось бы до Нового года. Последние несколько месяцев я активно восстанавливаю форму, потому что был двухлетний перерыв. Все это время вместе с менеджментом пытались получить визу, но пока что не срастается. Было пару отказов непонятно по каким причинам. В этот перерыв я физически и психологически достаточно неплохо отдохнул, появилось желание уделить еще какое-то время единоборствам. При постоянных выступлениях спортивное желание и голод подавляются, но за эти два года я совершенно точно осознал, что хотел бы продолжить», — приводит «РБ Спорт» слова Минакова.

На счету 38-летнего Минакова 22 победы (13 нокаутом) и 2 поражения в ММА. Последний его бой прошел в октябре 2021 года на Bellator 269. Тогда Минаков проиграл техническим нокаутом в третьем раунде Саиду Соуме.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vitalij-minakov-est-namerenie-provesti-boj-do-novogo-goda/
Виталий Минаков
ММА
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