Дастин Порье показал фото ужасной сечки чемпиона Bellator Джонни Эблина (18+)

Третий номер рейтинга UFC в легком весе Дастин Порье (29-8) опубликовал в соцсетях фотографию сечки, полученной чемпионом Bellator в среднем весе Джонни Эблином (14-0) в бою с Фабианом Эдвардсом (12-3) на Bellator 299 в Дублине, Ирландия.

«Чемп сказал, что это просто царапина», — написал Порье в соцсети X.

Джонни Эблин. Фото Дастин Порье, Twitter

Эблин нокаутировал Эдвардса в третьем раунде. Бой состоялся 23 сентября на Bellator 299 в Дублине, Ирландия.