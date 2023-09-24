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Сегодня, 08:52

Дастин Порье показал фото ужасной сечки чемпиона Bellator Джонни Эблина (18+)

Давид Хачатрян
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Джонни Эблин.
Фото Дастин Порье, Twitter

Третий номер рейтинга UFC в легком весе Дастин Порье (29-8) опубликовал в соцсетях фотографию сечки, полученной чемпионом Bellator в среднем весе Джонни Эблином (14-0) в бою с Фабианом Эдвардсом (12-3) на Bellator 299 в Дублине, Ирландия.

«Чемп сказал, что это просто царапина», — написал Порье в соцсети X.

Джонни Эблин.
Фото Дастин Порье, Twitter

Эблин нокаутировал Эдвардса в третьем раунде. Бой состоялся 23 сентября на Bellator 299 в Дублине, Ирландия.

Дастин Порье
Джонни Эблин
ММА
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