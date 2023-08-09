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Чемпион Bellator Патрисио Фрейре перенес операцию и выбыл до 2024 года

Давид Хачатрян
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Бразилец Патрисио «Питбуль» Фрейре (35-7) успешно перенес операцию на шейном отделе позвоночника. Его восстановление продлится до конца года.

«Я чувствовал напряжение, когда получал удары в боях, ощущал слабость и онемение рук и ног, — говорится в сообщении Фрейре в соцсетях. — Я избегал хирургического вмешательства, потому что, сделав его, уже не вернешься назад, и существовал определенный риск, например, невозможность вернуться к боям. Я был очень консервативен и поплатился за это. За 19 лет профессиональной карьеры я ни разу не проигрывал два боя подряд и не был в нокауте. Единственным выходом для меня была операция. Послеоперационный период прошел отлично. Я чувствую себя намного лучше и мотивирован на полное восстановление и скорейшее возвращение к тренировкам».

Фрейре идет на серии из двух поражений. В прошлом бою он проиграл нокаутом в первом раунде японцу Тихиро Судзуки (11-3) в совместном турнире Bellator и Rizin, который состоялся 30 июля в Сайтаме, Япония.

Bellator (Беллатор)
Патрисио Фрейре
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