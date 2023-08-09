Усман Нурмагомедов подерется с Брентом Примусом 7 октября на Bellator 300

Чемпион Bellator в легком весе Усман Нурмагомедов (17-0) проведет следующий бой в рамках Гран-при против 38-летнего американца Брента Примуса (12-3) 7 октября на Bellator 300 в Сан-Диего, США. Об этом стало известно во время эфира шоу The MMA Hour.

Нурмагомедов в первом раунде Гран-при одолел экс-чемпиона UFC в легком весе Бенсона Хендерсона (30-12) сабмишном в первом раунде. Бой состоялся 10 марта на Bellator 292 в Сан-Хосе, США.

Примус в первом раунде Гран-при победил Мансура Барнауи (20-5) единогласным решением судей. Бой состоялся 12 мая на Bellator 296 в Париже, Франция.