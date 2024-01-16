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Bellator и PFL проведут турнир «Чемпион против чемпиона» 24 февраля в Саудовской Аравии

Давид Хачатрян
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Совместный турнир двух лиг Bellator и PFL состоится 24 февраля в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. На турнире пройдут сразу четыре чемпионских боя.

В главном событии чемпион PFL в тяжелом весе Ренан Феррейра (12-3) встретится с чемпионом Bellator в тяжелом весе Райаном Бейдером (31-7). Чемпион PFL в полутяжелом весе Импа Касанганай (15-3) встретится с чемпионом Bellator в среднем весе Джонни Эбленом (14-0), чемпион PFL в полулегком весе Джесус Пинедо (23-6) подерется с чемпионом Bellator в полулегком весе Патрисио Фрейре (35-7), а чемпион PFL в полусреднем весе Магомед Магомедкеримов (34-6) подерется с чемпионом Bellator в полусреднем весе Джейсоном Джексоном (17-4).

Также на турнире выступит чемпион Bellator в полутяжелом весе россиянин Вадим Немков (16-2), который дебютирует в тяжелом весе против экс-чемпиона PFL в тяжелом весе Бруно Каппелоззы (15-6). Кроме того, на турнире состоится поединок двух экс-бойцов UFC — Тиаго Сантоса (22-11) и Йоэля Ромеро (15-7).

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