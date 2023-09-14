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Ярослав Амосов подерется с Джейсоном Джексоном 17 ноября на Bellator 301

Давид Хачатрян
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Чемпион полусреднего дивизиона Bellator Ярослав Амосов (27-0) проведет очередную защиту титула в бою против третьего номера рейтинга Джейсона Джексона (16-4) 17 ноября на Bellator 301 в Чикаго, сообщил Ариэль Хельвани.

Амосов в прошлом бою уверенно одолел в реванше Логана Сторли (14-2) единогласным решением судей (50-45, 50-45, 50-45). Бой состоялся 25 февраля на Bellator 291 в Дублине, Ирландия.
Джексон идет на серии из шести побед. В прошлом бою он выиграл у Дугласа Лимы (33-11) единогласным решением судей (50-45, 50-45, 50-45). Бой состоялся 22 июля 2022-го на Bellator 283 в Такоме, США.

Bellator (Беллатор)
Джейсон Джексон
Ярослав Амосов
ММА
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