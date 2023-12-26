Президент ACA Яценко — о российских лигах: «Они не сделали ничего, чтобы стать нашими конкурентами»

Президент ACA Алексей Яценко считает, что у лиги нет конкурентов в России.

«Не могу так сказать, потому что для меня конкуренты — организации, которые являются лидерами на мировом уровне: UFC, Bellator, PFL. Не могу сказать, что мы их затмили. Мы должны еще поработать над тем, чтобы их затмить. При всем уважении к другим коллегам, я их конкурентами не считаю, потому что они ничего не сделали для того, чтобы стать конкурентами. Ну, если отталкиваться скорее от количества классных турниров, которых было в этом году очень много», — цитирует Яценко MMA.Metaratings.ru.

Лига АСА была основана в 2014 году на базе бойцовского клуба «Беркут». До декабря 2018-го она носила название ACB (Absolute Championship Berkut). В этом году ACA провела 30 турниров с учетом Young Eagles.