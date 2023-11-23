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Сегодня, 16:03

Аскаров провалил взвешивание перед ACA 166 и будет оштрафован на 30 процентов от гонорара в пользу соперника

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Российский боец Аскар Аскаров провалил взвешивание перед боем против бразильца Алана Гомеса на турнире ACA 166.

«Аскаров не сделал вес перед боем на ACA 166, показав лишние 500 грамм. Боец будет оштрафован на 30 процентов от гонорара в пользу соперника, бразильца Алана Гомеса. Бой, который, должен был пройти в наилегчайшем весе, продет в промежуточной весовой категории в связи с тем, что бразилец принял поединок на «коротком уведомлении». Аскаров возвращается в лигу после пятилетнего отсутствия», — приводит пресс-служба ACA слова президента лиги Алексея Яценко.

Президент ACA добавил, что четвертьфиналист «Гран-при ACA» из Кыргызстана Эдил Эсенгулов превысил допустимый лимит веса перед боем с Винициусом Крузом на 1,45 кг. За это он будет оштрафован на 50 процентов от гонорара в пользу соперника и может быть отстранен от участия в «Гран-при» при повторном нарушении.

Турнир ACA 166 пройдет в пятницу, 24 ноября в Санкт-Петербурге.

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