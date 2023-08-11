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Сегодня, 12:00

АСА 161 Гасанов — Абдурахманов и Вахаев — Пономарев: расписание и где смотреть бои

Прямая трансляция турнира АСА 161 начнется в 20.15 мск на «Матч ТВ»
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Боец ММА Григорий Пономарев.
Григорий Пономарев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

11 августа, в пятницу, в Москве пройдет турнир по смешанным единоборствам АСА 161. В главном бою вечера за титул в средней весовой категории подерутся россияне Магомедрасул Гасанов и Саламу Абдурахманов. Их поединок начнется после 22.30 мск.

Турнир состоится во «Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой», начало — в 15.30 по московскому времени.

В соглавном противостоянии вечера сойдутся россияне Григорий Пономарев и Мухумат Вахаев. Их бой начнется около 22.00.

Смотреть видеотрансляцию турнира АСА 161 можно будет в прямом эфире на официальном сайте организации АСА. Телеканал «Матч Боец» покажет поединки соревнований с 17.30. «Матч ТВ» бесплатно проведет трансляцию основного карда АСА 161 с боями Гасанов — Абдурахманов и Вахаев — Пономарев. Эфир стартует в 20.15.

«СЭ» на своем сайте проведет текстовую онлайн-трансляцию турнира АСА 161.

Основной кард ACA 161

Магомедрасул Гасанов — Саламу Абдурахманов

Мухумат Вахаев — Григорий Пономарев

Азам Гафоров — Вартан Асатрян

Фаридун Одилов — Вагнер Прадо

Магомед Бибулатов — Важа Циптаури

ACA 161: полный кард турнира и расписание боев 11 августа

Магомедрасул Гасанов, Саламу Абдурахманов, Мухумат Вахаев, Григорий Пономарев. ACA 161: Вахаев — Пономарев, Гасанов — Абдурахманов. Онлайн-трансляция турнира
Григорий Пономарев
ММА
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