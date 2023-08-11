АСА 161 Гасанов — Абдурахманов и Вахаев — Пономарев: расписание и где смотреть бои
11 августа, в пятницу, в Москве пройдет турнир по смешанным единоборствам АСА 161. В главном бою вечера за титул в средней весовой категории подерутся россияне Магомедрасул Гасанов и Саламу Абдурахманов. Их поединок начнется после 22.30 мск.
Турнир состоится во «Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой», начало — в 15.30 по московскому времени.
В соглавном противостоянии вечера сойдутся россияне Григорий Пономарев и Мухумат Вахаев. Их бой начнется около 22.00.
Смотреть видеотрансляцию турнира АСА 161 можно будет в прямом эфире на официальном сайте организации АСА. Телеканал «Матч Боец» покажет поединки соревнований с 17.30. «Матч ТВ» бесплатно проведет трансляцию основного карда АСА 161 с боями Гасанов — Абдурахманов и Вахаев — Пономарев. Эфир стартует в 20.15.
«СЭ» на своем сайте проведет текстовую онлайн-трансляцию турнира АСА 161.
Основной кард ACA 161
Магомедрасул Гасанов — Саламу Абдурахманов
Мухумат Вахаев — Григорий Пономарев
Азам Гафоров — Вартан Асатрян
Фаридун Одилов — Вагнер Прадо
Магомед Бибулатов — Важа Циптаури