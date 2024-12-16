Финал «Russian Judo Tour» пройдет в Москве

Сильнейшие дзюдоисты России и зарубежных стран станут участниками финала международных профессиональных соревнований «Russian Judo Tour». Турнир состоится 21 и 22 декабря на волейбольной арене «Динамо», где в начале ноября с успехом прошла Континентальная лига дзюдо.

Состязания подведут итог второго сезона «Российского профессионального тура» — проекта Федерации дзюдо России, стартовавшего в 2022 году и успевшего полюбиться как зрителям, так и дзюдоистам.

Напомним, что на первом этапе «Russian Judo Tour» — международном турнире «Памяти В.С. Ощепкова» в Хабаровске, за медали и солидный призовой фонд боролись порядка двухсот спортсменов из 27 регионов России, а также Беларуси, Китая, Казахстана, Кыргызстана, Индии, Узбекистана, Таджикистана, Армении, Азербайджана, Румынии, Канады, Израиля, Молдовы и Монголии. В Хабаровске на счету российских дзюдоистов оказалось 12 золотых, 8 серебряных и 20 бронзовых наград.

Второй турнир серии состоялся в столице Южного Урала. Награды в Челябинске разыграли почти 350 атлетов из 34 регионов Российской Федерации, а также из Казахстана, Таджикистана, Монголии, Кыргызстана, Узбекистана, Армении, Азербайджана, Беларуси, Сербии и Греции. Вновь лидерами стали хозяева татами — россияне, которые завоевали 11 золотых, 8 серебряных и 20 бронзовых наград.

В ходе финала в Москве, который станет красивым завершением олимпийского сезона, будут разыграны четырнадцать комплектов наград (по семь у мужчин и у женщин), а также рекордный призовой фонд в размере 11,2 миллиона рублей.

Право участвовать в декабрьском Финале получили победители и призеры этапов профессиональной серии RJT в Хабаровске и Челябинске, медалисты недавних чемпионата и Кубка России, а также участники Олимпийских игр, Игр БРИКС, чемпионатов Европы и мира, лидеры рейтинга женской серии «Российский тур дзюдо» среди юниорок до 23 лет.

Болельщики увидят на татами медалистов взрослого Евро Валерия Ендовицкого, Алана Хубецова, Кристину Дудину и Сабину Гилязову, чемпиона мира Яго Абуладзе, победительницу всех ключевых стартов России Марию Иванову, призера стартов Мирового тура Элис Старцеву, Александру Бабинцеву, Антона Кривобокова, Мансура Лорсанова и триумфатора пяти этапов RJT подряд Марину Воробьеву. Также в Москву приедут более 90 иностранных дзюдоистов из 19 стран.

В субботу, 21 декабря, мужчины выявят сильнейших в весах до 60, 66 и 73 кг, а женщины — до 63, 70, 78 и свыше 78 кг. В воскресенье, 22 декабря, пройдут поединки в категориях до 81, 90, 100 и свыше 100 кг у атлетов, а также до 48, 52 и 57 кг — у спортсменок.

Для болельщиков, которые не смогут посетить «Динамо», Федерация дзюдо России организует онлайн-трансляции на официальном сайте.