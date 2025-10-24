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Дзюдо

24 октября 2025, 09:05

Ендовицкий о возвращении флага белорусским дзюдоистам: «Это уже хороший сигнал»

Анастасия Пилипенко

Бронзовый призер Универсиады-2025 в весовой категории свыше 100 кг Валерий Ендовицкий считает хорошим знаком возвращение флага белорусским дзюдоистам.

«Мы очень ждем возвращения флага и гимна, и Федерация дзюдо России всеми силами старается вернуть их. В принципе сам факт того, что вернули флаг с гимном сборной Белоруссии — это уже хороший сигнал, и я думаю, что в ближайшее время мы также сможем выступать с нашим флагом», — цитирует Ендовицкого ТАСС.

Исполком Международной федерации дзюдо разрешил белорусским спортсменам c 1 июня выступать на соревнованиях под национальным флагом, с гербом и гимном страны. Российские дзюдоисты участвуют в международных турнирах под флагом Международной федерации дзюдо.

Источник: ТАСС
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