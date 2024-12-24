Тренер Бетербиева назвал условие проведения боя с Усиком

Нурипаша Талибов, тренер абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе россиянина Артура Бетербиева порассуждал о возможном поединке своего подопечного с украинским боксером Александром Усиком.

«Если Усик будет весить столько, сколько весит сейчас, то Артуру, конечно, тяжело будет. Слишком большая разница. А вот если хотя бы в 91 кг... Бой топовый был бы», — цитирует Талибова Odds.ru.

Усик и Бетербиев трижды встречались в боях в полутяжелом весе на любительском уровне, первый поединок выиграл россиянин, а два других — украинец.

На счету 39-летнего Бетербиева 21 победа и ни одного поражения. Усик одержал 23 победы и также не потерпел ни одного поражения.