Бокс/ММА
Профессиональный бокс
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Фото
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Бокс
Профессиональный бокс

Олимпиада

Сегодня, 19:29

Кремлев прокомментировал возможное проведение World Boxing боксерского турнира на Олимпиаде-2028

Даниил Аршавский
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев прокомментировал слова главы МОК Томаса Баха о том, что организация не сможет провести боксерский турнир на Олимпийских играх-2028.

По словам президента МОК, на проведение турнира по боксу на Олимпиаде в Лос-Анджелесе претендует World Boxing.

«На ближайшие пять лет нет ни одной организации, которая была бы способна конкурировать с IBA. В течение всего года было множество попыток отстранить IBA от проведения боксерских событий. Посмотрите, к чему это привело: спортсмены в World Boxing не получают ничего, а просто платят взносы, чтобы организация жила и проводила какие-то нелегитимные мероприятия. И количество участников на таких событиях ничтожно мало. Обычная прокладка для нынешнего руководства МОК, через которую они планируют прокручивать деньги и зарабатывать на спортсменах», — цитирует Кремлева ТАСС.

IBA была исключена в июне 2023 года по итогам сессии МОК, так как федерация не смогла решить управленческие и финансовые проблемы. Боксерский турнир на Олимпиаде-2024 в Париже проводил сам Международный олимпийский комитет.

Геннадий Головкин. Головкин встретился с Бахом. О чем World Boxing договаривается с МОК?
Источник: ТАСС
Бокс
Томас Бах
Умар Кремлев
МОК
Читайте также
Житель Чебоксар задержан за оправдание теракта в «Крокусе»
Роша может уехать в Бразилию, Помазун – уйти в «Спартак». Что происходит с ЦСКА
Жираф Самсон появится в экспозиции Дарвиновского музея в виде чучела
Бывший боец UFC Мария Агапова снова осталась без дома
Путин исполнил мечту школьницы из Белгородской области в рамках «Елки желаний»
Станислав Черчесов близок к увольнению из сборной Казахстана
Популярное видео
Трансферы до дедлайна, контракт Ткачева, АКМ объединится с «Ладой»?
Олимпиада: кто поедет от России? / Чемпионат России: кто был лучшим? / Спор и инсайды в Хайпожор шоу
Обмен СКА и «Магнитки»
«Миннесота» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
В каком городе будет выступать АКМ, когда придет в КХЛ?
«Колорадо» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
Владимиру Ткачеву дали еще 120 миллионов
«Филадельфия» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
Хантер Миска уехал из КХЛ
«Анахайм» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Торпедо» много забивает, но все равно проигрывает
«Челси» — «Шэмрок Роверс»: видеообзор матча
«Чикаго» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
В «Салавате Юлаеве» снова задержки зарплаты
«Миннесота» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Тренер Бетербиева назвал условие проведения боя с Усиком

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости