Тищенко заявил, что будет болеть за Фьюри в бою с Усиком

Двукратный олимпийский чемпион Алексей Тищенко поделился ожиданиями от предстоящего поединка между Тайсоном Фьюри и Фрэнсисом Нганну, который состоится 28 октября в Эр-Рияде.

«Это интересный и конкурентный бой. С точки зрения культуры бокса это два совершенно разных боксера, пропагандирующих разный стиль ведения боя, манеру. У них разные антропометрические данные. Мне интересно, как Усик будет подстраиваться под большего, длинного, неудобного и нестандартного Фьюри. Усик — очень правильный, школьный боксер. Правильно двигается, правильно все делает. Фьюри — полная противоположность, бьет как попало, откуда попало, нестандартно. Тем не менее он очень достойный боксер. Создаст много проблем любому, и Усику тоже. В связи с последними заявлениями Александра я буду болеть за Фьюри. Шансы Усика на победу можно сравнить с шансами Мухаммеда Али перед поединком с Джорджем Форманом, когда в него никто не верил, а он победит. Такое может произойти и здесь», — приводит слова Тищенко MMA.Metaratings.ru.

Фьюри и Усик должны подраться либо 23 декабря, либо в январе 2024-го в Саудовской Аравии — точная дата поединка будет согласована после боя Фьюри с экс-чемпионом UFC в тяжелом весе Франсисом Нганну (0-0).