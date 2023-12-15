Стало известно, когда американский боксер Кевин Джонсон может получить гражданство РФ

Промоутер Владимир Хрюнов рассказал «СЭ» о процессе получения российского гражданства для американского боксера Кевина Джонсона.

«Комиссия 13 декабря была заочной. У нее есть специфика, что решение принимается в течение недели. У Джонсона есть лицензия, выданная Федерацией бокса России, есть свое самостоятельное решение. Он себя уже считает гражданином России. В конце декабря будет матчевая встреча России и Кубы. Если все будет хорошо, планируем все это решить в Самаре, как и было договорено», — сказал Хрюнов «СЭ».

Ранее американский боксер Кевин Джонсон попросил у президента России Владимира Путина паспорт и гражданство РФ.

Кевин Джонсон — известный профессиональный боксер, за свою карьеру он подрался с такими бойцами, как Тайсон Фьюри, Энтони Джошуа, Владимир Кличко, Дерек Чисора и Энди Руис.