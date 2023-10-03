Оскар Де Ла Хойя: «Мы наблюдаем, как бокс медленно умирает»

Бывший чемпион мира в шести весовых категориях, а ныне глава промоутерской компании Golden Boy Оскар Де Ла Хойя (36-6) призвал промоутеров объединиться и регулярно проводить бои лучших с лучшими.

«Бой Канело и Чарло был просто невероятно скучным! Они просто вышли за чеком. Как я и говорил, Канело закидывал мощные удары и выиграл очень легко. Послушайте, если мы хотим сохранить бокс, то нам нужно проводить супербои. Каждый раз! Я обращаюсь к промоутерам Эдди Хирну, Элу Хейману, Бобу Аруму — нам нужно объединиться! Нам нужно что-то делать, потому что бокс может умереть! Я призываю вас выйти и начать делать хоть что-то», — сказал Де Ла Хойя в соцсетях, а также написал: «Мы наблюдаем, как бокс медленно умирает. Я призываю всех промоутеров объединиться и сделать бои, которые хотят видеть фанаты. Я устал от того, что бойцы сражаются за деньги, давайте начнем сражаться за наследие!»

Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес (60-2) победил Джермелла Чарло (35-2) единогласным решением судей (119-109, 119-108, 119-108). Бой состоялся 30 сентября на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.