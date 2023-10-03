Кремлев: «Нельзя унижаться, предложения МОК — это унижение, это как отказаться от родной матери»

Глава Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев считает унизительными предложения МОК. По мнению спортсмена, с данными условиями нельзя соглашаться, так как положение может только ухудшиться.

«Нельзя унижаться. Предложения МОК — это унижение, это как отказаться от родной матери. И сами спортивные функционеры не должны на это соглашаться, надо брать на себя ответственность и объяснять спортсменам. Я полгода назад у боксеров спросил, они ответили: «Мы не поедем без флага и гимна». И не надо ничего думать. Тогда к нам будут по-другому относиться, не будет никаких санкций», — цитирует Кремлева РИА «Новости».

В октябре 2022 года IBA отменила отстранение российских и белорусских боксеров и разрешила им выступать под своими флагами и гимнами. 22 июня 2023 года МОК принял решение лишить IBA признания.