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Кремлев: «Нельзя унижаться, предложения МОК — это унижение, это как отказаться от родной матери»

Виктория Кравченко
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Умар Кремлев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Глава Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев считает унизительными предложения МОК. По мнению спортсмена, с данными условиями нельзя соглашаться, так как положение может только ухудшиться.

«Нельзя унижаться. Предложения МОК — это унижение, это как отказаться от родной матери. И сами спортивные функционеры не должны на это соглашаться, надо брать на себя ответственность и объяснять спортсменам. Я полгода назад у боксеров спросил, они ответили: «Мы не поедем без флага и гимна». И не надо ничего думать. Тогда к нам будут по-другому относиться, не будет никаких санкций», — цитирует Кремлева РИА «Новости».

В октябре 2022 года IBA отменила отстранение российских и белорусских боксеров и разрешила им выступать под своими флагами и гимнами. 22 июня 2023 года МОК принял решение лишить IBA признания.

Источник: https://rsport.ria.ru/20231003/kremlev-1900129997.html?in=l
Умар Кремлев
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