Евгений Тищенко и Алексей Егоров подерутся 18 ноября в Екатеринбурге

Олимпийский чемпион по боксу Евгений Тищенко проведет следующий бой против экс-претендента на титул чемпиона мира Алексея Егорова 18 ноября на вечере бокса RCC Boxing Promotions в Екатеринбурге.

«Бой между Тищенко и Егоровым запланирован на 18 ноября в Екатеринбурге, где станет одним из главных событий большого боксерского вечера», — приводит слова генерального директора RCC Boxing Германа Титова издание Allboxing.

В активе Тищенко 12 побед и одно поражение на профессиональном ринге.