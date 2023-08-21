Райан Гарсия: «В боксе О'Мэлли просто вырубят»

Бывший временный чемпион мира по версии WBC Райан Гарсия (23-1) посоветовал чемпиону UFC в легчайшем весе Шону О'Мэлли (17-1) не переходить в бокс.

«Шуга Шон, ты крутой и все такое, но хватит говорить обо мне, я занимаюсь боксом. Тебя здесь просто вырубят», — написал Гарсия в соцсети X, на что О'Мэлли ответил: «Так же, как тебя, или по другому?»

«Бокс и MMA — это два разных вида спорта, и если тебе нужно это напомнить, дай мне знать, я с удовольствием подготовлюсь к своему возвращению», — написал Гарсия.

О'Мэлли победил Алджамейна Стерлинга (23-4) техническим нокаутом во втором раунде и стал новым чемпионом UFC. Бой состоялся 19 августа на UFC 292 в Бостоне, США.