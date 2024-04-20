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Дороничев победил француза Абуду Моиндзе на чемпионате Европы по боксу

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Россиянин Ярослав Дороничев победил представителя Франции Джамили-Дини Абуду Моиндзе на чемпионате Европы по боксу.

28-летний спортсмен одержал победу над своим соперником раздельным решением судей и вышел в четвертьфинал турнира. Поединок проходил в весовой категории свыше 92 кг.

Следующим соперником Дороничева станет испанец Айюб Гадфа Дрисси эль Айссауи.

Чемпионат Европы по боксу проходит в Белграде (Сербия) с 18 по 28 апреля.

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