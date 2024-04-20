Дороничев победил француза Абуду Моиндзе на чемпионате Европы по боксу
Россиянин Ярослав Дороничев победил представителя Франции Джамили-Дини Абуду Моиндзе на чемпионате Европы по боксу.
28-летний спортсмен одержал победу над своим соперником раздельным решением судей и вышел в четвертьфинал турнира. Поединок проходил в весовой категории свыше 92 кг.
Следующим соперником Дороничева станет испанец Айюб Гадфа Дрисси эль Айссауи.
Чемпионат Европы по боксу проходит в Белграде (Сербия) с 18 по 28 апреля.
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