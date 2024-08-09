Боксеру Двали могут провести вторую операцию через месяц

Чемпион Европы по боксу Дмитрий Двали может перенести вторую операцию через месяц, рассказал главный тренер мужской сборной России Виктор Фархутдинов.

Ранее спортсмен перенес операцию на поврежденном глазу, она продолжалась около четырех часов. Боксер отметил, что у него были разрушены глаз, сетчатка, хрусталик, а также внутренняя сторона оболочки.

«Следующая операция может быть проведена, наверное, не раньше чем через месяц. Дай бог, чтобы врачам удалось сохранить Дмитрию глаз. Мы все очень за него переживаем и желаем ему здоровья», — цитирует тренера РИА Новости.

28 июля Двали и его тренер-катмен проводили мастер-класс в Крыму. Во время пробежки по набережной они вступились за подростка, которого избивала толпа мужчин.

В ходе потасовки 23-летний боксер получил перелом орбитальной кости и серьезное повреждение глаза. 6 августа боксер перенес операцию на глазу.