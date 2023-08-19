«Это кровь англосаксов!» Дацик ударил так, что Томпсон заплясал, а Тактаров и Монсон чуть не подрались

18 августа в Москве состоялся боксерский турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ», где выступили перспективный российский супертяж, легенды ММА и Вячеслав Дацик.

Перспективный российский супертяж — это 24-летний сибиряк Марк Петровский, чемпион мира-2021. Его соперником стал 43-летний американец Кевин Джонсон, который очень хочет российское гражданство. На взвешивание Джонсон вышел в футболке с изображением Владимира Путина, а перед поединком прижал руку к груди, когда звучал российский гимн.

Петровский выиграл единогласным решением судей. При этом Джонсон метко атаковал джебами, шел вперед и не выглядел боксером-ветераном, растерявшим все хорошее, что у него было (Кевин выступал на самом высоком уровне — боксировал с Виталием Кличко, Тайсоном Фьюри, Энтони Джошуа и другими известными боксерами).

Далее в ринг зашли ветераны ММА — 52-летний Джефф Монсон и 55-летний Олег Тактаров (вышел под «Любэ»). Кажется, соперники не донесли ни одного действительно жесткого удара, но бой все равно получился довольно ярким. А все потому, что бойцы ММА решили пару раз побороться. Сначала Монсон повалил Тактарова, а тот вышел на болевой на ногу. Затем уже Тактаров сделал бросок, а Монсон начал делать удушение. В самом конце и вовсе чуть драка не случилась — так противники обозлились друг на друга: сцепились и не хотели расцепляться. Потом, правда, все-таки пожали руки и обнялись. Итог боя - ничья.

«Не я первый начал бороться, — сказал Тактаров журналистам после боя. — Он мне в ноги прошел. Что мне оставалось делать? Показать, что я в ноги не могу пройти? Я ему тоже прошел. Как раз эти ноги я ему подломал. Он понял, что я ему их сломаю в следующем бою, если засунет!»

Фото Сергей Лантухов

«Бой меня расстроил, — признался Монсон в интервью «СЭ». — Надеялся на победу, но по итогу всего лишь ничья. Я точно подерусь с ним по правилам ММА. Сейчас немного расстроен. Будто работа была напрасна. Я хочу реванш. Мы обсудили это после боя. Он согласился на это. Я был первый, кто начал бороться. Но это было инстинктивно. А потом он это продолжил, и это пошло дальше. Так просто произошло. Почему мы продолжили бороться после завершения боя? Это было как незаконченное дело. Мы оба это ощущали».

Теперь Тактаров и Монсон хотят провести реванш — по правилам ММА или грэпплинга.

«Для меня будет интереснее битва по правилам ММА. Я уважаю Джеффа. Он мужик с яйцами! Мне он очень понравился, — сказал Тактаров. — Я думал, что он мертвый совсем. Меня предупреждали: «Ты на Джеффа не смотри!» Кажется, что он такой... На самом деле, там 105 килограммов чистых мышц! Может, он дышит тяжелее, чем я, но он может часами фигачить! Не ожидал такой борьбы».

Также Олег Николаевич заявил, что промоутер Владимир Хрюнов, похоже, отыскал людей, которые избили его (Тактарова) в мексиканском отеле в январе 2022-го. Первый российский чемпион UFC теперь хочет с ними драться: чтобы они выходили против него по одному. «На мне тогда десять человек прыгало, вязали руки лаской железной, — напомнил Тактаров. — У меня до сих пор остались следы. Когда я пытался дышать, меня по башке били. До сих пор осталась гематома. Если они выиграют, то пусть получают деньги. А если проиграют, то в лучшем случае летят экономом обратно».

В главном же бою вечера Вячеслав Дацик боксировал с британским силачом и бойцом ММА Оли Томпсоном, который в мае нокаутировал Алексея Олейника. Насчет формы Дацика были опасения — 12 августа его побил в спонтанном поединке на Дне физкультурника Александр Северин. Однако Вячеслав отлично проявил себя в поединке с Томпсоном. Он нанес по голове Оли такой удар, что у того ноги заплясали. Рефери благоразумно остановил бой — иначе мог случиться глухой нокаут. Так Дацик стал суперчемпионом «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в супертяжелом весе.

Дацик после боя был радостным как никогда. «Тренеры давали программу: первые два раунда уклоняться от ударов, пробивать в корпус, замедлить и уже потом начинать выстегивать, — отметил Рыжий Тарзан. — Вначале старался действовать по плану, а потом уже почувствовал — вот он голова! Я никогда так не радовался победе! Леха [Олейник], я за тебя отомстил! Вендетта завершена!»

Когда Дацик давал интервью, на его перчатках были кровяные пятна. «Это кровь англосаксов!» — объявил Вячеслав.