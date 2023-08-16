«По боям без правил ты порвешь Тайсона как тузик грелку!» Дацик и Тактаров встретились перед боем и договорились поесть мухоморы

Завершился очередной медиадень перед турниром с участием легенд.

До турнира по боксу «Бойцовского клуба РЕН ТВ» остается два дня. 18 августа в Москве в главном событии вечера Вячеслав Дацик (ака Рыжий Тарзан) постарается поквитаться с британцем Оли Томпсоном за Алексея Олейника (в конце мая на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ» Томпсон, будучи крупным аутсайдером, наглухо нокаутировал экс-тяжеловеса UFC Олейника).

В со-главном же событии вечера в боксерском ринге сойдутся легенды прошлого — победитель UFC 6 российский киноактер Олег Тактаров и в прошлом американец, а ныне российский депутат Джефф Монсон.

Сегодня, 16 августа, участники турнира собрались на открытой тренировке в «Академии бокса» в Лужниках. Началась она с того, что девушка-боксер под два метра ростом Екатерина Ковалева ударила ногой по бутылке на голове Дацика (тот в конце зарычал). Далее Дацик поработал над своими фирменными «колхозками» (размашистые удары с обеих рук. — Прим. «СЭ») под руководством своего тренера, периодически продолжая рычать. За процессом молча наблюдал Томпсон, нанося удары по груше.

Тренировка Тактарова не продлилась долго (можно сказать, ее и не было), но зато легенда ММА уделил более 20 минут прессе. Выделим несколько тем, касающихся боя с Монсоном, карьеры Тактарова в единоборствах и не только.

Екатерина Ковалева бьет по бутылке на голове Вячеслава Дацика. Фото Дмитрий Коротаев, Известия

О бое с Монсоном

«Я рад, что дата поменялась. Мне как раз не хватало вот этих 10 дней (ожидалось, что 10 августа Тактаров проведет бой по ММА в лиге Top Fight. — Прим. «СЭ»). Чувствовал какие-то боли в суставах, чувствовал, что недовосстановился. Спина болела, а также было ощущение, что устаю быстро. А позавчера потренировался — восстановился пульс. Это очень хороший знак.

Бой с Монсоном по ММА или схватка по грэпплингу? Однозначно! Как бы бой ни закончился, это главная цель, потому что в свое время мне не дали это сделать в Америке — самбо против джиу-джитсу, хоть и мой стиль давно уже не самбо, но сама вывеска звучит хорошо.

О возможном бое с Дациком

Было бы интересно поспарринговать с Дациком? Я не думаю, что сильно от него много получу в прямом и переносном смысле, но поржать-то можно. Чего же нет-то? Мне кажется, что бой был бы поинтереснее, чем спарринг, потому что было бы что-то среднее между профессиональным рестлингом и... Я даже плакать стал от этой мысли. Это было бы реально смешно.

Как бы я его побеждал? Ну, когда бы я уже начал уставать, делать такую же клоунаду, то я бы победил своими излюбленными приемами. Скорее всего, перевел бы в партер и там все закончил.

Вячеслав Дацик. Фото Дмитрий Коротаев, Известия

О том, предлагали ли бой по боксу в США

Были ли переговоры по боксерскому бою в США? Были страшные вещи (улыбается). Представляете, я актер, и тогда у меня все получалось. Было лето, и тогда не вышел ни один из моих больших фильмов. Понимаю, что я схожу с ума. Новых ролей таких нет, а от мелких я отказываюсь, и это все не вышло. И я тогда, в общем, согласился сделать бой в Нью-Джерси, может быть, видели, видео выходило — против большого культуриста. Мне тогда license (лицензия. - Прим. «СЭ») дали New Jersey Athletic Commission. Я провел один бой, я его выиграл, три нокдауна... И после этого боя ко мне подходит один из менеджеров: «Олег Николаевич, мы вам предлагаем такие-то деньги в месяц. Не хотели бы вы принять участие в кэмпе Холифилда?» Помню, тогда прозвучал у меня нервный смех (улыбается). Говорю: «Не, не готов я». Два раза мне предлагали за хорошие деньги какие-то вещи. Мне предлагали за 600 тысяч в год и плюс бонус, получалось 2 миллиона в год в кэмп про-рестлеров как раз, когда там был Дуэйн Джонсон, Стоун Колд, Трипл Эйч, Мэнкайнд. Я их всех знаю, это было золотое время про-рестлинга. Но это мне предложили, когда я в Нью-Йорке снимался с Робертом Де Ниро. У меня даже больше времени в фильме было... Мне давали творить на съемочной площадке все, что я хотел. Какой, к черту, про-рестлинг?! Да, и такое было.

Ну, а с боксом... Сейчас бы я с вами немного по-другому разговаривал, если бы я, конечно, принял то предложение. Это (бокс) все-таки не мой вид спорта. Конечно, по борьбе есть такие микронюансы, где чего там подхалявить, сохранить здоровье лишний раз, где там поднажать. А здесь (в боксе) все-таки тяжеловато. Пока ты свежий, еще можно два раунда поработать.

Олег Тактаров. Фото Дмитрий Коротаев, Известия

Об отце

Видел ли отец мой бой с Танком Эбботом? Конечно. Папа плакал от двух вещей: от фильма «Белое солнце пустыни», когда Верещагин на корабле мочил всех этих [врагов], а потом его взорвали — правда, корабль. И от того, как я задушил Танка и как мы лежим. У него текли крокодильи слезы от этих двух моментов.

Что он сказал про этот бой? Да мы как-то не разговаривали. Я в свое время просил за кого-то что-то, чтобы кто-то чего-то там пришел, с кем-то что-то кому-то что-то помог, а о себе как-то никогда... Я даже в свое время помню, была история. Я прочитал «Крестного отца» первый раз, у меня был черный плащ, и у меня в Сарове, это в моей книге есть... В общем, папа попросил, что какой-то деятель взял кредит, сказал, что компания разорилась, а у самого появилась машина и модная трехкомнатная квартира. Я тогда поехал к этому человеку, постучался: «Здравствуйте, я такой-то такой-то, вы бы не могли отдать долг, который взяли у человека? У него двое детей, это были его последние деньги. Он вам помог, отдайте, пожалуйста». А он сказал что-то невнятно. Помню, тогда в то время, кто меня звал по имени и отчеству, была одна бригада быстрого реагирования, она деньги получала, а работы не было. Я [им] говорю: «Машину взорвать, квартиру спалить...» Проходит месяцев шесть, я в клубе нашем ночном, так весело было все. Я с девушкой разговариваю, познакомились, а тут приходит старший из этой команды: «Олег Николаевич, мы вот хотим доложить и отчитаться. Спалили и сожгли». А я реально уже забыл: что спалили, что сожгли? Такая вот история из 90-х.

В конце в беседы Тактарова с журналистами ворвался Вячеслав Дацик. Между Олегом Николаевичем и Рыжим Тарзаном возник мини-диалог:

Дацик: — Смотри, по боям без правил ты [Майка] Тайсона порвешь легко, как тузик грелку. А по боксу сразился бы с Тайсоном?

Тактаров: — Ну конечно! Он покурит свою очередную сигаретку и выпускать... (улыбается).

Дацик: — А мы его на мухоморах щелкнем — раз-два (улыбается)!

Тактаров: — Я не пробовал мухоморы, но это мой следующий шаг в саморазвитии. Меня Вова Епифанцев все время к этому...

Дацик: — Офигенная тема! Он знает что говорит.