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Тренер Тетерина считает, что у бойца хорошие шансы на победу в поединке с Суровым

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Тренер бойца Святослава Тетерина Иван Кирпа считает, что шансы его подопечного в бою против Давида Сурова можно расценивать как 50 на 50.

«Сейчас после чемпионата мира была небольшая пауза, и нам надо разогнать его качества скоростные. Все-таки он в форме хорошей находится, но четыре-пять дней был перерыв. Тренировки проводятся в стандартном режиме, корректируются недостатки. Я считаю, что у него хорошие шансы. Суров — хороший спортсмен, но не суперзвезда. В принципе, и бой у них был близкий. Тут будет четыре раунда, посмотрим. Шансы хорошие, даже 50 на 50, наверное», — цитирует Кирпу «РЕН ТВ».

25 октября на волейбольной арене «Динамо» в Москве пройдет турнир по боксу в рамках суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Откроет вечер поединок между россиянами Тетериным и Суровым, формат — 4 раунда по 3 минуты.

Бой между российским боксером Дмитрием Кудряшовым и бразильским бойцом Фернандо Родригесом станет главным поединком вечера. Бой пройдет в формате 6 раундов по 3 минуты.

Источник: РЕН ТВ
Бокс
Дмитрий Кудряшов (бокс)
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