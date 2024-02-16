Сергей Хрисанов проведет поединок с Марселем Хановым в рамках полуфинала Гран-при полутяжелой весовой категории (94 кг) на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ» 16 февраля, в пятницу в Москве. Победитель этого боя встретится в финале с победителем пары Максим Федоров — Сергей Романов. Данный поединок также состоится в этот вечер. Поединок пройдет по правилам ММА, три раунда по три минуты.

Основной кард стартует в 23.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ». Следить за поединком в прямом эфире можно на телеканале РЕН ТВ.

Прямой эфир «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в полном объеме доступен на нашем YouTube-канале «Ушатайка».

Ханов — боец на голых кулаках, он провел восемь боев, в которых он одержал пять побед и три поражения. На счету Хрисанова — шесть побед и два проигрыша.